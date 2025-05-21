Özlem Bayraktar Apartmanı davası: Tutuklu müteahhit Atmaca'dan pişkin savunma!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği Özlem Bayraktar Apartmanı davasının beşinci duruşmasında, tutuklu müteahhit Kadir Atmaca'nın avukatı, "Müvekkil 14 bina yapmış, sadece biri yıkılmıştır. Kronik hastalıkları var. Tutuksuz yargılanmasını ve adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, Atmaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

29 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkımıyla ilgili müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı ve yapı denetim firması yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ile Nevzat Bol hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Kadir Atmaca, tutuksuz sanıklardan Nevzat Bol, Hikmet Doğanay, Mehmet Numan Aydoğan, Beyza Aygün Bağdatlı ile taraf avukatları katıldı.

"MAHKEMENİN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR"

Müşteki Serpil Bozdoğan, sanık avukatlarının talebiyle dosyanın Pamukkale Üniversitesi'ne gönderilmesine karşı çıktı. Tutuksuz sanıkların tutuklanmasını isteyen Bozdoğan, yapı denetimin yapılmadığını, evrakta sahtecilik olduğunu ve belediye görevlilerinin de yargılanması gerektiğini belirtti.

Müşteki avukatı Emine Nalçacı, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, bilirkişi heyetine yönelik itirazlarını yazılı olarak sunduklarını ifade etti. Dosyanın yalnızca sanık avukatlarının belirttiği üniversiteye gönderilmesine karşı çıktıklarını vurgulayan Nalçacı, iki ayrı bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunan tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Dosyanın sanıkların belirttiği üniversiteye gönderilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirten müşteki avukatı Ahmet Kazancı, "Mahkemenin tarafsızlık ve bağımsızlığına gölge düşmüştür. Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların dosya kapsamında bulunan raporda dikkate alınarak tutuklanmalarını talep ederiz" dedi.

İddia makamı mütalaasında, eksik hususların giderilmesini talep ederek, sanık Kadir Atmaca hakkında suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alındığında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu belirtti. Bu gerekçeyle Atmaca'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"27 AYDIR TUTUKLUYUM, TAHLİYEMİ TALEP EDERİM"

Savcılığın mütalaasının ardından söz verilen tutuklu müteahhit Kadir Atmaca, 27 aydır tutuklu olduğunu ve kronik astım tedavisi gördüğünü belirterek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Nevzat Bol, adına atılan imzaların sahte olduğunu belirterek adli kontrolün kaldırılması ve beraat talep etti. Tutuksuz sanıklar Hikmet Doğanay, Mehmet Numan Aydoğan ve Beyza Aygün Bağdatlı ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraat istedi.

Tutuklu müteahhit Atmaca'nın avukatı, depremin şiddetinin dikkate alınmadığını belirterek, gerçekleşen ivme farkı nedeniyle müvekkilinin kusurunun ortadan kalkma ihtimali olduğunu savundu. Avukat, "Müvekkil 14 bina yapmış, sadece biri yıkılmıştır. Kronik hastalıkları bulunuyor. Tutuksuz yargılanmasını ve adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"BELEDİYE YETKİLİLERİ KUSURLUDUR"

Sanık Nevzat Bol'un avukatı, kriminal raporda müvekkilinin imzasının sahte olduğu tespit edildiğini belirterek, illiyet bağının kesildiğini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Kara'nın avukatı ise Kayseri Kriminal Laboratuvarı raporunun imzaların müvekkiline ait olmadığını gösterdiğini, müvekkilinin ağır kalp hastası olduğunu belirterek adli kontrolün kaldırılmasını ve raporun bilirkişilere gönderilmesini istedi. Ayrıca belediye yetkililerinin de kusurlu olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadir Atmaca'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz bazı sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve bazı sanıkların tedbirlerinin devamına karar verdi. Bilirkişi raporunun gelmesi beklenirken, Kayseri Bölge KPML raporu bilirkişi heyetine gönderildi.

Dosya aslının ve raporun ardından evrakta sahtecilik yönünden suç duyurusunun celse arasında mahkemece değerlendirilmesine karar verildi. Duruşma 23 Eylül'e ertelendi.