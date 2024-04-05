Özlem Çerçioğlu'na mazbatası adliyenin yemekhanesinde verildi: 'Utanç verici'

Yerel seçimlerde üçüncü kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'na mazbatası Aydın Adliyesi yemekhanesinde verildi. Çerçioğlu, yapılana tepki göstererek, "Utanç verici" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:24
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31 Mart yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Özlem Çerçioğlu'na mazbatası, Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle verildi. 

Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

YEMEKHANEDE TÖREN

CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen Çerçioğlu'na mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay, adliyenin yemekhanesinde düzenlenen törende verdi.

Çerçioğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek destekleri için Aydın halkına teşekkür etti.

Kentte yaptıkları işleri vatandaşlara sorarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, "Biz yaptık, oldu" anlayışını gütmediklerini söyledi.

Çerçioğlu, halktan kopmadıklarını, halkı iyi anladıklarını vurguladı.

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Mazbatasının yemekhanede verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Çerçioğlu daha sonra belediye binasına geçti. Programa CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız da katıldı.


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