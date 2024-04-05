İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı

Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci kez Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını törenle aldı.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:31
İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 53 bin 881 oy ile oyların yüzde 52,90'ını alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez belediye başkanı seçildi.

Başkan Özcan için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde mazbata töreni düzenlendi. Törene Özcan'ın yanı sıra yeni seçilen CHP'li belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili de katıldı.

Başkan Özcan, mazbatasını, Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı. Bolu halkına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini söyledi.

Özcan'ın konuşmasının ardından yeni seçilen belediye meclis ve il genel meclis üyelerine mazbatalarını da CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz verdi.


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