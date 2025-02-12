Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı! Stüdyoda gözyaşlarını tutamadı: 'Özgürlük güzel'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:35

YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Özlem Gürses'in cezası kaldırıldı.

Ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırılan Gürses, cezanın kaldırılmasının ardından Sözcü TV’de sunduğu Para Politika yayınını stüdyodan yaptı.

Heyecanlı olduğunu söyleyen “Özgürlük güzel şey” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: 'İŞİMİN BAŞINDAYIM'

Gözleri dolan Gürses, “Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, Sözcü TV’deyim” diye konuştu.

Gürses şu ifadeleri kullandı:

"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, SÖZCÜ TV'deyim. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim. 52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan SÖZCÜ TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum."

Gürses ev hapsi kararının ardından yayınlarını evinden gerçekleştiriyordu.