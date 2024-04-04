Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti... AKP'den açıklama

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:34
Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti... AKP'den açıklama
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31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.

Güler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."


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