Öztrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması: 'Bir değişiklik olmasını bekliyoruz, güvenmiyoruz' diyorlar

11 Kasım 2022 Cuma, 14:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Faik Öztrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, “İşler ekonomide iyi gitmiyor, ciddi sorunlarımız var. İki sıkıntımız var, bunlardan bir tanesi ekonomik kriz. Bugün enflasyonda dünya beşincisiyiz, tüketici fiyatlarında. Üretici fiyatlarında birincisiyiz. Büyüme modelimiz tıkanmış vaziyette. Dış dengemiz hızla bozuluyor. Döviz rezervlerimiz eriyor. Büyüme herkesi kucaklamıyor, herkese adil bir biçimde yansımıyor. Devlet yönetiminde de ciddi sıkıntılarımız var. Tek kişilik bir rejim, 2018’den bu yana fiilen hayata geçti. Bugün baktığınız zaman ülke, kuralla değil kralla yönetiliyor. Kurumsal kapasitemizde ciddi bir çöküş var" dedi.

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının bir dönem 900 milyar dolarlara kadar çıktığını kaydeden Öztrak, "Şimdi 800'ün biraz üstünde, biraz altında dalgalanıp duruyoruz. Şunu yırtıp çıkamıyoruz; yani 2 trilyon dolar hedefimiz vardı biliyorsunuz, 2 trilyon dolar hedefi bıraktım, 1 trilyon doları da geçemiyoruz" diye konuştu.

"YATIRIMCI GELMİYOR, 'DEĞİŞİKLİK BEKLİYORUZ' DİYOR"

Sorunlara rağmen Türkiye'nin önünde ciddi fırsatlar bulunduğunu kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

"Covid krizinden sonra hele son 1-2 yılda yabancılar sürekli organize sanayi bölgelerinde yer sormaya başladı. Artıyor yer soranların sayısı ama bir türlü başlamıyorlar. Konuşuyoruz; niye başlamıyorsunuz? 'Bir değişiklik olmasını bekliyoruz, güvenmiyoruz.' diyorlar. Şimdi bekliyorlar ama çok da istekliler Türkiye'ye gelmek için. Çünkü coğrafi konumumuz nedeniyle ama aynı zamanda Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Hızla yaşlanıyoruz tamam ama hala nüfusumuz genç. Yani bakan nüfus sayısı bakılan nüfus sayısından daha hızlı artmaya devam ediyor. Bu 2030'a kadar sürecek. Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok büyük bir sıçrama yapabilir. Refah seviyesinde hızla Avrupa Birliğine yakınlaşırız. Avrupa Birliği ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz."

"3 DEVRİMİ DE KAÇIRDIK"

"Sanayi Devrimi 1’i biz kaçırdık, enerjisi kömürdü iletişimi matbaaydı. Sanayi Devrimi 2’yi de kaçırdık, onun da enerjisi petroldü, iletişimi televizyon ve radyoydu. Sanayi Devrimi 3’ü de ıskaladık, onun da enerjisi yenilenebilir enerjiydi, iletişimi de internetti. Şimdi Sanayi Devrimi 4 geliyor. Onun enerjisi işlenmiş veri ve iletişimi, gerçek ve sanal dünyayı birleştiren teknolojiler" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Küresel sistemde değerler ve ilkeler temelinde yeni bir ayrışma başladı. Mesela ABD'nin Hazine Bakanı artık serbest ama güvenli ticaretten, dostları ve müttefikleri kayıran ticaretten bahsediyor. Bu, Türkiye için önemli bir avantajdır. Batı dünyasının içinde NATO ittifakının içinde olması sebebiyle ama bu avantajı iyi kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

YENİ STRATEJİYİ ANLATTI

Türkiye'nin yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu belirten Öztrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bütün dünyada kamu ile özel sektör arasında yeni bir diyalog biçiminden bahsediliyor. Devlet olarak şunu kabul etmek zorundayız. Yani yönetim olarak, devletin yönetimi olarak şu anda özel kesimin birikimi devlette çalışanlardan fazla. Dolayısıyla bu birikimi politika yapma sürecinin içerisine taşıyabilmemiz lazım. 'Siyaset yapma' demiyorum. Büyüme politikalarını üretme sürecinin içerisine taşıyabilmemiz lazım. Onun için mesela biz '6'lı masa' olarak üretim strateji ve planlama teşkilatının üzerinde duruyoruz. Bu kamu ve özel kesimi bir araya getiren ortak politika üretmeye çalışan, eski planlama teşkilatından çok farklı bir teşkilat olacak."

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.



