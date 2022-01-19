PAEM sınavlarında usulsüzlük iddiası: Soylu'dan yanıt bekleniyor!

19 Ocak 2022 Çarşamba, 11:42

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1000 kişinin alınacağı açıklanarak yapılan 6. Dönem Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser Yardımcılığı sınavının mülakatında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet aldıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 17 Ekim Pazar günü yapılan 925’i erkek, 75’i kadın olmak üzere, toplam 1000 kişinin alınacağı “PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı”na 32 bin kişi katılmıştır. 1000 kişinin alınacağının açıklandığı yazılı sınavı 920 kişinin kazandığı açıklanmış; 16-25 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını geçen sayısı ise 880 olmuştur.

Ancak mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını 880 kişi geçmesine rağmen sınavı kazanan kişi sayısı 500 civarında açıklanmış, 300 aday nedeni belirsiz bir şekilde elenmiştir. Danıştay 12. Dairesinin (2008/1780) kararına göre sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınması da gerçekleştirilmemiştir. Tüm sınavları geçmelerine rağmen elenen 300 kişi polis olarak kamu görevi yürütmektedir. Bu kişilerin nedensiz elenmesi büyük bir mağduriyet yaratmış, referansı olmayan kişilerin elendiği algısının oluşmasına neden olmuştur."

HANGİ GEREKÇELERLE ELENDİLER?

CHP'li Kaya, Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusunda, Komiser Yardımcılığı sınavında 1000 kişinin alınacağı açıklanmış olmasına rağmen, 500 kişi alınmasının nedeni nedir?

Yapılan mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını geçmesine rağmen sayıları 300 civarı olan personel hangi gerekçelerle elenmiştir?

Tüm şartları taşıyan, sınavı kazanan mülakatı geçen adayların elenmelerinin hukuki dayanağı nedir?

Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı neden kayıt altına alınamamıştır?

Sınavı kazanmasına rağmen elenen polis memurlarının mağduriyeti giderilecek midir?

Sorumlular hakkında bir işlem başlatılacak mıdır?



