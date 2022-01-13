Süleyman Soylu neden konuşmuyor? Çanakkale'de bir polis daha yaşamına son verdi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de görevli polis memuru Engin Özkan'ın, henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşamına son verdiği bildirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de görevli polis memuru Engin Özkan, kendine ait araçta yaşamına son verdi.
Çanakkale'de, Esenler Mahallesi'nde polis memuru Engin Özkan, silahını ateşlemesi sonucunda hayatını kaybetti.
Çanakkale Yorum'un haberine göre, iki çocuk babası polis memurunun neden yaşamına son verdiği ise henüz bilinmiyor.
POLİS İNTİHARLARI
Geçen yıllarda polis intiharlarının artması Meclis gündemine de gelmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, artan polis intiharları ve bir günde yaşanan 4 polis intiharlarını meclis gündemine taşımıştı.
Artan polis intiharlarına dikkat çeken CHP’li Başarır, “Geçtiğimiz 27 Kasım günü ne yazık ki bir günde 4 polis memurumuzun intihar etmesi hepimizi üzüntüye boğmuştur. Polislerimiz, diğer kamu personellerinde olduğu gibi kendilerine iktidar tarafından söz verilen 3600 ek göstergeyi alamamışlardır. Yoğun çalışma şartları altında görev yapan siyasi, psikolojik ve ekonomik baskıya maruz kalan polislerimizin daha fazla intihar etmemesi için acilen gerekli önlemler alınmalıdır” demişti.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis intiharları üzerine konuşmaması dikkat çekmişti.
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