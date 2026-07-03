Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.