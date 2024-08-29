Paravan şirketle vurgun yaptılar

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

İstanbul’da yaşayan inşaat mühendisi Arda T. isimli yurttaş, internette gezinirken Foreks yatırımı vaadinde bulunan bir siteye denk geldi. Siteye kaydını yaptıktan sonra uluslararası bir numaradan aranan Arda T., kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişi tarafından yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah E., Cengiz T., Erdal E., Fatih G., Gökhan B., Rıdvan B., Savaş G. ve Sedat K. isimli şahıslar hakkında yapılan açık kaynak araştırması, banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda 9 farklı paravan şirket kurdukları ve çok sayıda kişiyi dolandırdıkları yönünde belirlemelerde bulundu. Yapılan tespitler ve toplanan deliller üzerine Mersin ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 8 şüpheli hakkında başka şikayetler de olduğu, çok sayıda yurttaşı yatırım vaadiyle yaklaşık 500 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.

16’ŞAR YIL 8’ER AY

MASAK tarafından şüpheliler hakkında düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede savcılık, Arda T.’nin dolandırılmasına ilişkin 8 şüphelinin, ‘zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 16’şar yıl 8’er ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca firari olan beş şüpheli hakkında da Anadolu sulh ceza hakimliği yakalama kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.