Parola: İktidar... CHP, VPN uygulaması çıkardı
CHP Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından sosyal medyanın 'bant daraltma' uygulamasıyla kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması 'CHP VPN'i duyurdu. Parola ise 'iktidar' olarak belirlendi.
İnternette gerçekleştirdiğiniz her harekette dijital izler bırakmadan, mahremiyetinizi koruyarak kısıtlama olmaksızın tüm internet sitelerine özgürce erişim sağlamanızı sağlayan bir altyapı olan 'VPN', son olarak İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından gündeme gelmişti.
Partlamanın ardından 'dezenformasyonu önlemek' iddiasıyla 'bant daraltma' politikasına gidilmiş ve sosyal medya etkisiz hale getirilmişti. Yurttaşlar yaklaşık 10 saat boyunca sosyal medyaya VPN aracılığıyla giriş yapabilmişti.
CHP'DEN 'VPN' UYGULAMASI
Son olarak CHP Gençlik Kolları, sosyal medyanın bant daraltmasıyla kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması ‘CHP VPN’i duyurdu.
CHP Gençlik Kolları’nın sitesinde kullanıma sunulan dosyanın parolası ‘iktidar’ olarak belirlendi.
Söz konusu uygulama bir ‘openvpn’ dosyası. Kullanmak için ‘openvpn connect’ uygulamasının indirilip dosyanın uygulamaya tanıtılması gerekiyor.
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