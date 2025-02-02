‘Parti içerisindeki yarış bütünlüğü bozar’

Yayınlanma: 02.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.02.2025 - 04:00

CHP kurmayları bu iddialara karşı “Genel başkanımız açıklamayı yapmadan önce merkez yönetim kurulunun, parti meclisinin ve milletvekillerinin fikirlerini aldı. Ardından hem Ekrem başkana hem de Mansur başkana danıştı. Açıklamayı da öyle yaptı” dedi.

Ancak Yavaş’a yakın isimler, Özel’in Yavaş ile yaptığı görüşmede “önseçim konusuna girmediğini, sadece adayın erken belirlenmesiyle ilgili bir süreci konuştuğunu” söyledi. Yavaş’a yakın kaynaklar, parti yönetiminin “Mansur Bey de Ekrem Bey de ‘Partim görev verirse hazırım’ diyerek adaylıklarını ilan etti” açıklamasıyla konuyu bir “oldubittiye getirdiğini” belirtti. İmamoğlu’na açılan dava nedeniyle Yavaş ve İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi önünde verdiği fotoğrafı değerlendiren Yavaş’a yakın isimler “Orada partinin her koşulda bir arada durabildiği gösterildi. Yargıyı kullanarak muhalefeti sindirmeye, parçalamaya çalışan iktidara verilmesi gereken cevap verildi” yorumunu yaptı.

ADAY OLMAYABİLİR

İki başkanın el ele görüntüsünün adaylık konusundaki tartışmaya etkisini değerlendiren kaynaklar, “Mansur Bey o fotoğraftan sonra da adaylık için açıklanan yöntemi doğru bulmuyor. Mansur Bey’in önseçim önerisine iki ana noktada eleştirisi var. İlki, zamanlamanın kesinlikle yanlış ve erken olduğunu düşünüyor. Partinin kendi içinde bir yarışa dönmemesi gerektiğini, birliğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama parti içi bir yarış olursa, yarışanlar ne kadar dikkat ederse etsin onları destekleyenler bir gerilim yaşanacaktır. Mansur Bey partinin kendi içinde bir yarışa dönmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bir yarış olursa gerilim de olur kaygısını taşıyor” dedi.

CHP kulislerinde Yavaş’ın cumhurbaşkanı için yapılacak önseçimde aday olmayabileceği ihtimali de konuşuluyor. Yavaş’a yakın isimler bu iddiayla ilgili “Mansur Bey doğru bulmadığı bir yöntemde ve zamanda aday da olmayabilir. Ancak şu an buna ilişkin bir şey söylemedi” diyor.