Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor

Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün CHP'ye katılacak. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takacak

Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:40

Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün CHP’ye katılacak.

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne girmişti.

Nimet Özdemir 24 Temmuz’da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta CHP ile temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir’e bugün TBMM grup toplantısında genel başkan Özgür Özel bizzat rozet takacak.

Özdemir'in katılımıyla CHP Meclis'teki sandalye sayısı da 128'den 129'a yükselecek.


Etiketler: #Nimet Özdemir #chp grup toplantısı #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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