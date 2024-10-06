Özgür Özel'den TİP'e 'ayağa kalkma' göndermesi: 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:18

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sorularını yanıtladı.

Söz konusu yayında Özgür Özel, TBMM’nin açılışında meydana gelen ‘ayağa kalkma’ hadisesine ilişkin üstü kapalı bir şekilde Türkiye İşçi Partisi’ne gönderme yaptı.

Özel şunları söyledi:

“Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim.”

Özel’in bu sözlerine TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Akyürek’in paylaşımı şu şekilde:

“Demokrasi 101: Meclis’te halk tarafından seçilmiş vekile söz hakkı devretmek ancak demokrasiyi güçlendirir. Biz o sözleri anamızın/babamızın holding işlerine değil halkın çıkarları için kullanıyoruz. Yurttaşın sesi oluyoruz.

“Beni eleştirene daha da söz devretmem”, halkın çıkarına da konuşsa sesini keserim demek hazırdaki otoriter rejimi devam ettirim demektir.

Halk TV programlarına 1 yılı aşkındır TİP vekillerinin çağrılmayışı da bu ambargonun bir parçasıdır.

Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler.

Hakkınızda geçmiş olsun Özgür bey…”