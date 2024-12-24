Partisinden istifa eden Nedim Yamalı'ya böyle tepki gösterdi: 'Bana karaktersizliğin resmini çizer misin Abidin'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:26

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:26

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Partinin Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Yamalı'ya kararı üzerine sert tepki geldi.

Arslan, istifaya karşılık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasına "Bana karaktersizliğin resmini çizer misin Abidin" diye başladı.

"Her insan, özü ve sözleriyle kendini tanıtır. Ne ekersen, onu biçersin derler; senin ektiklerin de karakterini açıkça ortaya koyuyor. İnsanlık bir terazidir; senin terazinde vicdanın ve ahlakın yoksa o terazinin bozuk olduğunu herkes anlar. Bundan sonrası yoluna çıkan duvarları aşmak değil, o duvarlarla yüzleşmek olacak" diyen Arslan, paylaşımını şöyle tamamladı:

"Şunu bilesin hiçbir hakkımı helal değil. Yazıklar olsun."