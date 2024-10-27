Partisinin amblemi ve ismi belli olmuştu: Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 27.10.2024 - 20:22

Güncelleme: 27.10.2024 - 20:23

Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni partisinin kuruluş dilekçesi yarın sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Ardından Ankara'da partinin lansmanı yapılacak.

Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partinin marşını paylaştı ve resmen duyurusunu yaptı. Ağıralioğlu, "Aziz milletim, şimdi de sadece size bağlı kalarak, memleketimizin geleceğini inşa edebilmek amacıyla, arkadaşlarımla beraber yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Bu mücadele, sizleri hak ettiğinizi düşündüğümüz güçlü bir geleceğe taşıma mücadelesidir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi kayırmadan ve hiç kimseyi kırıp dökmeden memleketimizi bir ve beraber etme irademizin partisini kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2024'te Ankara'dayız!



Kuruluş çalışmalarını tamamladığımız Partimizin tanıtım toplantısına "Ben Varım!" diyen herkesi bekliyoruz.



Yolda gelirken dinlemeniz için de ilk marşımızı paylaşıyoruz! pic.twitter.com/K7sdtyCuAv — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) October 27, 2024

Öte yandan Habertürk'te yer alan habere göre, partinin programında 'ahlak, akıl, adalet' temalarına vurgu yapılacak. İsmi 'Anahtar' olacağı belirtilen partinin logosunda da anahtar simgesi yer alacak.

Ağıralioğlu'nun parti lansmanında siyasetin sıcak gelişmeleri ile ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.

Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.