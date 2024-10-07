Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin kuruluş tarihi belli oldu: Meral Akşener'den mesaj
Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kurma hazırlıkları kapsamında kuruluş dilekçesinin verileceği tarih belli oldu. Öte yandan, Ağıralioğlu'na İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in 'hayırlı olsun' mesajı verdiği belirtildi.
Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu parti kurma hazırlıklarında son aşamaya geldi.
Ağıralioğlu'nun parti kuruluş dilekçesini 28 Ekim'de vereceği öğrenildi.
'HAYIRLI OLSUN' MESAJI
HaberTürk'te yer alan habere göre, İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in de Ağıralioğlu'nun bazı parti yöneticileri ile görüşüp 'hayırlı olsun' dediği belirtildi.
Ayrıca bazı milletvekillerinin Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye geçmek için temasa geçtiği ancak buna sıcak bakılmadığı aktarıldı.
Etiketler: #Yavuz Ağıralioğlu #Meral Akşener #Parti
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