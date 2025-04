Partiye kayyum riskine karşı kurultay kararı alan CHP, hazırlıklarını sürdürüyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:51

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiye kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kurultay kararı almasının ardından, CHP pazar günü gerçekleştirilecek kurultayının adını “İrade Milletindir Kurultayı” olarak belirledi. Kurultayda son dönemde yargı üzerinden muhalefete yapılan baskılara göndermeler olacağı ve “Darbeye karşı milli irade” temasının işleyeceği belirtildi. Kurultay öncesi parti örgütlerinin de fikrini alacağı belirtilen CHP lideri Özel’in “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin” vurgulu bir konuşma yapması bekleniyor.

CHP, bir yandan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve partililerine yapılan operasyonlarla mücadele ederken bir yandan da 6 Nisan’da Ankara’da, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olağanüstü kurultayı için hazırlanıyor. Partililerdeki kurultay hareketliliğinin bugünden itibaren canlanacağını aktaran CHP kurmayları, kurultayın olağanüstü bir dönemde gerçekleşeceğine dikkat çekti. Bu nedenle kurultaya “İrade Milletindir” adını verdiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut “Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız sivil bir darbeyle gözaltına alınıp, tutuklandılar. Siyasallaştırılan yargı eliyle yapılan bu sivil darbe sadece partimize değil, milletin iradesine de yapıldı. 21. Olağanüstü Kurultayımızın temasını dönemin ruhuna uygun olarak İrade Milletindir olarak belirledik. Dünyanın hiçbir ülkesinde milletten, milletin iradesinden başka büyük bir güç yoktur. Bu irade sokakta, miting alanlarında, önseçimde, Maltepe’de kendini gösterdi. Şimdi de imza vererek iradesini gösteriyor. Halkın iradesi Saray’dan ve bir avuç Saray avanesinden üstündür. 105 yıl önce olduğu gibi egemenliği Saray’dan alıp yine millete vereceğiz. Egemenlik yine kayıtsız şartsız milletin olacak” dedi. Parti kurmayları da CHP lideri Özel’in kurultayda “Darbeye karşı milli irade” ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgulu bir konuşma yapacağını aktardı.

''KILIÇDAROĞLU NABIZ YOKLUYOR''

Öte yandan; kurultay öncesi CHP lideri Özel’in hem kurmaylarından hem de parti örgütlerinden Parti Meclisi seçimleriyle ilgili görüş alması bekleniyor. Kurultay sonrası partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda ufak değişiklikler olabileceği konuşuluyor. Partide mevcut yönetimi eleştiren isimlerin Parti Meclisi (PM) seçimleri konusunda henüz bir hazırlığı olmadığı görülüyor. Parti yönetiminin ise PM seçimlerinde blok liste yöntemini tercih edeceği iddia ediliyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim” açıklamasıyla adaylık için nabız yokladığı belirtilirken, CHP lideri Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyor. Partililer Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili “Kemal Bey her zaman olduğu gibi ‘Adayım’ demiyor ama düşündüğünü gösteriyor. Elbette aday olabilir, her ihtimal var. Ancak şu an için önceki dönem kendisini destekleyenlerin büyük bir çoğunluğunun mevcut yönetimi desteklediği görülüyor. İl başkanları da yazılı açıklamayla Özgür Bey’in yanında olduğunu söyledi. Buna rağmen Kemal Bey aday olur mu, bu konu bir iki güne netleşir” yorumlarını yapıyor.