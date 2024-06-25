'Partiyi dizayn ediyorlar' dedi, Erdoğan'a seslendi: AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:15

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:20

AKP Gaziantep İl Başkanlığı için ismi anılan ve eski İl Başkan Yardımcısı Fatih Fedaioğlu'nun İl Başkanlığına getirilmesinin ardından dün akşam istifa edeceğini duyuran AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, bugün ilçe teşkilatında basın toplantısı düzenledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Şehitkamil Belediyesi AKP'den CHP'ye geçmişti. AKP'li İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Erdoğan'ın gösterdiği aday olan mevcut başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun seçimlerinden önce aday olmak istemediğini açıkça ifade ettiğini ancak 'zoraki' bir şekilde aday gösterilerek ilçeyi bile bile kaybettiklerini ileri sürdü.

'YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI GERÇEK ANKETİ SUNMADI'

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre, Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan üst kurul toplantısında Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erkan Kandemir, aday ile ilgili gerçek anketi değil de kendi belirledikleri yüksek oranlı anketi Sayın Cumhurbaşkanımıza sundular. Bu sürece rağmen teşkilat olarak genel merkezimizin son kararını saygıyla karşılayıp, seçim sürecinde gece gündüz demeden saha da olduk. Çok gayretli bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm çalışmalarımız gerek partimiz, gerekse adaylarımızın sosyal medya hesaplarında mevcuttur. Parti arşivimizde de yer almaktadır" dedi.

'PARTİYİ DİZAYN EDİYORLAR'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru bilgilendirilmediğini savunan Yılmaz, "Dün yapılan il başkanlığı mülakatında bir kere daha gördüm ki Cumhurbaşkanımıza, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Koordinatör vekil Hakan Kahtalı hâlâ Gaziantep ile ilgili gerçekleri söylemiyorlar. Gaziantep'te birçok ilçenin kaybedilmesine neden olan yanlış aday belirleme sürecinin baş aktörleri olduklarını kabul dahi etmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirmek yerine, partiyi dizayn etmeye halen devam ediyorlar" dedi.

'GENEL MERKEZ ERDOĞAN'I DOĞRU BİLGİLENDİRMİYOR'

Parti Genel Merkezi’ndeki bazı yetkilerin Erdoğan'ı doğru bilgilendirmediklerini iddia eden Yılmaz, "Gelinen noktayı kabullenemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülke içinde ve dışında bu kadar sorunla mücadele ederken, bazı genel merkez yetkilileri hâlâ saha ve parti tabanı ile ilgili gerçekleri Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru ve olduğu gibi aktarmayarak en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bunu dün yapılan mülakatta çok daha net gördüm. Parti tabanının hızla kaymasına bile bile müsade ediyorlar" diye konuştu.

‘DEĞİŞİM HAREKETİNİ BAŞLATMAK ADINA...'

"Tabanın sesi olarak istifa kararını aldım" diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Umarım bu istifam 31 Mart Yerel Seçimlerindeki kayıplarımızın ana sorumluları olan Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanına örnek olur da onlar da Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına gereğini yapıp, görevlerinden istifa ederler. Partimden istifa etmiyorum. Sadece partideki görevimden, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirmek ve partimizde değişim hareketini ilçemizden başlatmak adına, kendi isteğim ve irademle istifa ediyorum. Hiçbir bahaneye de sığınmıyorum. Temennim odur ki genel merkez yetkililerimiz ve üst kurul üyelerimiz de kendi makamlarını kaybetmeyi dahi göze alarak, samimiyetle bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımıza artık parti tabanı ve saha gerçeklerini doğru iletirler. Böylelikle bu davanın daha da güçlenmesine katkıda bulunurlar inşallah."

Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Şehitkamil ilçe yönetimi de istifa ettiklerini açıkladı.