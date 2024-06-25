İmamoğlu ‘Erdoğan’ diye bağıran taraftara öpücük attı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Almanya’da tribünlerden “Erdoğan” tezahüratı atıldı. İmamoğlu ise tezahüratı atanlara öpücükle yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’da oynanan milli maçta, tribünden izledi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Almanya ziyareti kapsamında gittiği milli maçta, tribünleri selamladığı sırada bazı kişilerin “Erdoğan” tezahüratıyla karşılaştı.
İmamoğlu, tezahürat karşısında tribündekilere öpücük gönderdi.
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