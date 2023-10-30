Paylaşımı tepki çekmişti... AKP'li Zehranur Aydemir'den eleştirilere yanıt: 'Geçer akçeniz kalmayınca...'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:25

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:26

Sosyal medya, AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in tweetini konuşuyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına girdi. Önceki akşam yurt genelinde görkemli kutlamalar düzenlendi, milyonlarca insan meydanlara akın etti.

Tüm ülke 100. yıl coşkusunu yaşarken; AKP Ankara Milletvekili Aydemir ise Cumhuriyet kutlamalarını ayrıştırdı. Aydemir'in X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

"SİZ ZUMBA VE VALSLA OYALANADURUN..."

Aydemir, "Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİYE BÖYLE YANIT VERDİ

AKP'li vekile tepki gösteren isimlerden biri de akademisyen Deniz Ülke Arıboğan oldu.

X hesabından Aydemir'e seslenen Arıboğan, "Bu ülkeyi 'siz ve biz' diye ayıran herkes ihanet içindedir. Bu Meclis'in vekili olarak böyle bir yaklaşıma sahip olmanız üzüntü verici. Umarım siz de tekrar düşünürsünüz yazdığınızın anlamını. Zira milyonlarca insan dün omuz omuza cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladı. Mutlu olun" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLIK ZANNEDEN ZİHNİYETE KARŞI NE YAPTINIZ?"

Sosyal medyadan Arıboğan'a yanıt veren Aydemir ise şu sözleri kullandı:

"Deniz Hanım,

Ne güzel söylediniz, dün milyonlarca kişi birlik içinde kutladı Cumhuriyetin 100. yılını…

Cumhuriyetin bir ayrışma noktası değil, bütünleştirici bir güç olduğunu hep birlikte gördük.

Peki bir haftadır kutlamalar üzerinden yaygara kopartanlar?

Kutlamalar üzerinden ülke gündemini meşgul edenler? Suni gündemler peşinde koşanlar?

Meseleyi ideolojik çatışma noktasına çekmeye çalışanlar?

Kutlama deyince akıllarına sadece şekilci ve batı tarzı eğlence gelenler?

Yıllarca bu ülkenin imkanlarından faydalandınız, bu ülkenin gençlerine ders verdiniz. Cumhuriyeti halkın değerlerine düşmanlık zanneden zihniyete karşı ne yaptınız?

Koca bir hiç!

Şimdi geçer akçeniz kalmayınca ucuz çarpıtmalarla sureti haktan gözükmeye çalışıyorsunuz. Ayıp, sizin için bile ayıp!"