AKP'li Zehranur Aydemir'den tepki çeken paylaşım: Cumhuriyet kutlamalarını 'ayrıştırdı'
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü önceki akşam tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Yurttaşlar meydana akın ederken; AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'den tepki çeken bir paylaşım geldi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına girdi. Önceki akşam yurt genelinde görkemli kutlamalar düzenlendi, milyonlarca insan meydanlara akın etti.
Tüm ülke 100. yıl coşkusunu yaşarken; AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise Cumhuriyet kutlamalarını ayrıştırdı. Aydemir'in X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.
"SİZ ZUMBA VE VALSLA OYALANADURUN..."
Aydemir, "Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam" ifadelerini kullandı.
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