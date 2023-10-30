AKP'li Zehranur Aydemir'den tepki çeken paylaşım: Cumhuriyet kutlamalarını 'ayrıştırdı'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:18

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:18

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına girdi. Önceki akşam yurt genelinde görkemli kutlamalar düzenlendi, milyonlarca insan meydanlara akın etti.

Tüm ülke 100. yıl coşkusunu yaşarken; AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise Cumhuriyet kutlamalarını ayrıştırdı. Aydemir'in X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

"SİZ ZUMBA VE VALSLA OYALANADURUN..."

Aydemir, "Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam" ifadelerini kullandı.

