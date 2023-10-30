Cumhuriyetimizin 100.Yılı

AKP'li Zehranur Aydemir'den tepki çeken paylaşım: Cumhuriyet kutlamalarını 'ayrıştırdı'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü önceki akşam tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Yurttaşlar meydana akın ederken; AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'den tepki çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:18
AKP'li Zehranur Aydemir'den tepki çeken paylaşım: Cumhuriyet kutlamalarını 'ayrıştırdı'
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Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına girdi. Önceki akşam yurt genelinde görkemli kutlamalar düzenlendi, milyonlarca insan meydanlara akın etti.

Tüm ülke 100. yıl coşkusunu yaşarken; AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise Cumhuriyet kutlamalarını ayrıştırdı. Aydemir'in X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

"SİZ ZUMBA VE VALSLA OYALANADURUN..."

Aydemir, "Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam" ifadelerini kullandı.


zehranur aydemir

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