Zehranur Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir hangi partide görev yapıyor?
TBMM'nin en genç üyesi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Zehranur Aydemir'in kaç yaşında olduğu, kim olduğu, nereli olduğu ve hangi partide görev yaptığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir hangi partide görev yapıyor?
14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde milletvekili olmaya hak kazanan Zehranur Aydemir'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Meclisin en genç üyesi olarak dikkat çeken Zehranur Aydemir'in eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir hangi partide görev yapıyor? İşte, Zehranur Aydemir hakkında merak edilenler...
ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?
Zehranur Aydemir, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1998'de Ankara'da doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan Aydemir, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde çift ana dal yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde AKP Ankara milletvekili seçildi. 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesidir.
Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe önemli rol alan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığını kaydeden Aydemir, mesleği nedeniyle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalara yakından şahit olduğunu, bu çalışmaları daha çok kişiye anlatmak için siyasette yer almaya karar verdiğini söyledi.
ZEHRANUR AYDEMİR HANGİ PARTİDE GÖREV YAPIYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili Zehranur Aydemir, 2023 seçimlerinde AKP 28. Dönem Ankara Milletvekili olmuştur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın talebini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Sinan Oğan'dan açıklama!
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor