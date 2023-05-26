Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:18

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:18

14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde milletvekili olmaya hak kazanan Zehranur Aydemir'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Meclisin en genç üyesi olarak dikkat çeken Zehranur Aydemir'in eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir hangi partide görev yapıyor? İşte, Zehranur Aydemir hakkında merak edilenler...

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

Zehranur Aydemir, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1998'de Ankara'da doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan Aydemir, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde çift ana dal yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde AKP Ankara milletvekili seçildi. 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesidir.

Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe önemli rol alan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığını kaydeden Aydemir, mesleği nedeniyle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalara yakından şahit olduğunu, bu çalışmaları daha çok kişiye anlatmak için siyasette yer almaya karar verdiğini söyledi.

ZEHRANUR AYDEMİR HANGİ PARTİDE GÖREV YAPIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili Zehranur Aydemir, 2023 seçimlerinde AKP 28. Dönem Ankara Milletvekili olmuştur.