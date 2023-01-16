'Pazartesiyi bekleyin' demişti: CHP'li Özgür Karabat 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:40

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:47

AKP'li vekil Vahit Kiler'in şirketi Kiler GYO'nun, 2015 yılında borçları karşılığında Halkbank'a 100 milyon dolara sattığı Sapphire Alışveriş Merkezi’ni 48 milyon dolara yeniden almasını gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bu kez Halkbank üzerinden yapılan vurgunu madde madde açıkladı.

HALKBANK 650 MİLYON TL BORCUNU ÖDEMEYENE NEDEN 735 MİLYON DAHA KREDİ VERDİ?

1) AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO üzerinden Halkbank ile yapılan vurgunu detaylarıyla ortaya çıkardık.

Pazartesiyi bekleyin demiştim.

Şimdi size yeni bir vurgunu anlatacağım. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) January 16, 2023

Daha önce bugünü işaret ederek "Pazartesiyi bekleyin" diyen Karabat, Twitter hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

"ŞİRKETİN TOPLAM BORCU SİZE 1 MİLYAR 385 MİLYON TL"

"AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO üzerinden Halkbank ile yapılan vurgunu detaylarıyla ortaya çıkardık. Pazartesiyi bekleyin demiştim. Şimdi size yeni bir vurgunu anlatacağım" diyen Karabat, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

* Halkbank’ın İstanbul Gayrettepe kurumsal şubesinin bir müşterisi var. Sayıştay raporlarında isim verilmiyor. Ancak bu firmanın mali verilerinin olumsuz olduğu vurgulanıyor. Firmanın Halk Faktoring AŞ’ye birikmiş 650 milyon TL borcu var. Bu borcu ödemiyor.

* İşte tam burada Kiler GYO gibi bir hikaye karşımıza çıkıyor. Halkbank, bu şirketin Halk Faktoring’e olan borcunu devralıyor. Yetmiyor, üzerinde 735 milyon daha yeni kredi veriyor. Şirketin toplam borcu oluyor mu size 1 milyar 385 milyon TL!

* Ama bakın yine yetmiyor ve Halkbank bu borcu 3 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olarak yapılandırıyor. 10 yıl sonra kim öle kim kala. 650 milyon TL borcunu ödemeyen 1.3 milyar TL borcunu öder mi? Şimdi tespit ve sorularımıza gelelim...

* Halk Faktoring hangi garanti, teminat ya da kefalete istinaden bu finansmanı sağladı? Neden kendisi tahsil etmiyor da Halkbank borcu üstleniyor? Borcunu ödemeyen şirkete daha fazla kredi verilmesi talimatını kim verdi? Bu firma kapanırsa tahsilatı nasıl yapılacak?

"2020’DEKİ ZARARI 605 MİLYON TL"

* Dedim ya, Halkbank yöneticilerine temel iktisat dersleri vereceğim diye... Bu firmanın 2018, 2019 ve 2020 yılları mali tabloları negatif özkaynak ve zarar ile sonuçlandı. 2020’deki zararı 605 milyon TL. Sadece bu verilere bakılarak bile kredi verilmemesi gerektiği görülüyor.

* Bitti zannetmeyin. Devam ediyoruz... Sayıştay raporlarına baktığımızda, bu şirkete kamu bankalarından 250 milyon TL ilave kredi tahsis edildiği ortaya çıkıyor. Ayrıca kamudan 1 milyar 240 milyon TL ilave kredi verilmesi taahhüt ediliyor. Peki, ne yapılacak bu parayla?

"DİBİNE KADAR YOLSUZLUĞA BATMIŞ BİR SİSTEM"

* Şirketin diğer borçlarının kapatılması için bu kredi veriliyor. Hatta özel bir banka ve faktöring şirketine ait 420 milyon TL borç da bu parayla kapatılıyor. Özelden borçlan, kamu bankası kapatsın. İyi tezgah gerçekten...

* Kamu bankaları AKP’nin politik oyun alanı haline geldi. Yandaşlara sermaye transferi de yine kamu bankaları üzerinden yapılıyor. Ayrıca liyakatsiz ve eğitimsiz AKP’lilere ekstra maaşlar bağlanıyor. Dibine kadar yolsuzluğa batmış bir sistem ile karşı karşıyayız.