Pek çok belediyenin Sayıştay raporunda sokak hayvanlarıyla ilgili uyarılar yer aldı: Hayvana da bütçe yok

Sayıştay’ın belediyelere ilişkin denetim raporlarında neredeyse her partili belediyeden sokak hayvanlarıyla ilgili tespitlerin yer aldığı görüldü. İktidarın sokak hayvanlarıyla ilgili tepki çeken yeni düzenlemesinde belediyelerden 2028’e kadar barınaklar kurmasını isterken, AKP’li Konya Kadınhanı Belediyesi’nin Sayıştay raporunda belediyeye ait bir hayvan barınağı bulunmadığı ve bütçeden bu amaçla ayrılması gereken payların ayrılmadığı kaydedildi. Raporda “31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması gereken hayvan barınağı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir” denildi.

KAYNAK AYRILMADI

İYİ Partili Trabzon Yomra Belediyesi’nin Sayıştay raporunda belediyenin hayvan bakımevi kurmak için herhangi bir çalışma yapmadığı; bakımevi ve sahipsiz hayvanlar için kaynak ayrılmadığı kaydedildi. Kayyum atanan ve yerel seçimlerden sonra DEM Parti’nin yeniden kazandığı Bitlis Tatvan Belediyesi’nin Sayıştay raporunda, belediyenin toplanması zorunlu olan başıboş sokak köpeklerini toplatmadığı ve belediye bütçesinden sokak hayvanları için 2 milyon 548 bin 960 TL ödenek ayrılması gerekirken yalnızca 100 bin TL bütçe ayrıldığı belirtildi.

BELEDİYE DAVALARLA KARŞILAŞIYOR

AKP’li İstanbul Pendik Belediyesi’nin Sayıştay raporunda belediyenin bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için ayırması gereken 2 milyon 570 bin 688 TL’lik kaynağı ayırmadığı aktarıldı. CHP’li Çankaya Belediyesi’nin Sayıştay raporunda ise, belediyenin bin köpek kapasiteli bakımevinin sahipsiz hayvanlar için yetersiz kaldığı, şehir merkezinde bir kısmı sürü halinde olmak üzere çok sayıda sahipsiz sokak köpeği olduğu belirtildi. Raporda buna karşılık belediyenin bakımevinin kapasitesinin artırılması için inşaat faaliyetine başlatıldığı kaydedildi. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin raporunda da sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle belediye aleyhine onlarca dava açıldığı ve kurumun bu nedenle tazminat ödemeleri ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Belediyenin de bu tespite karşı 15 Mart itibariyle 3 bin kapasiteli üçüncü bir hayvan bakımevinin çalışmalarını başlattığını ve hayvanlar için ilçe belediyeleri ile ortak projeler hazırladığı kaydedildi.