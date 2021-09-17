Peker'den Soylu'ya "1 Ekim'i bekle"

17 Eylül 2021 Cuma, 09:41

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Peker, son dönemde Mersin ve körfez limanlarda yakalanan uyuşturucu miktarlarına dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları hatırlatan Peker, Kolombiya’dan İzmir Limanı'na gleirken yakalanan yaklaşık 1 tona yakın uyuşturucunun kim tarafından tedarik edildiğinin hala açıklanmadığını belirtti.

Peker açıklamasının devamında, Avusturya'da tutuklu bulunan ve hakkında kara para aklama soruşturması yapılan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışında Soylu'nun ve emrindeki istihbarat müdürünün yardımı olduğunu öne sürdü. Peker açıklamasına ise Soylu'ya "1 Ekim'i bekle" diyerek son verdi.

Peker şunları iddia etti:

"Doncu süleymanın Habertürk programına katılıp Kolombiya’dan İzmir limanına gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanmasıyla ilgili Covid’den dolayı uçuşlar kapalıydı, bu yüzden polis yollayamadık demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti. Hala ses yok.

Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan süslü sülü; kesin cezaevine gireceksin. 1 Ekimi bekle.

Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığına senin yanına gelmeden önce Mübariz’in eski oteli Edition’da mehmet ağar ve senin kirli işlerini halleden İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı ömer faruk ataşla buluşup neler konuştular? (kesin yüce divanlıksın)

Eski il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Bey ömer faruk ataşı il dışına yollamıştı. Mustafa Bey İstanbul’dan tayin olunca ömer faruk ataşı hemen neden İstanbul’a geri getirdin? Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışında ömer faruk ataşın çok ilgisi var (1 Ekimi bekle)."