Sedat Peker'den yeni ses kaydı iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarını ifşa edeceğini söyleyerek, "Önceleri gaza geldim söylediğim hiçbir şey değer görmedi. Toplum bu ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı bilmiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2021 Cumartesi, 00:51
Sedat Peker'den yeni ses kaydı iddiası
Abone Ol google-news

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak yeni ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarını ifşa edeceğini söyledi.

Peker, "Önceleri gaza geldim söylediğim hiçbir şey değer görmedi. Toplum bu ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı bilmiyorum. Sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz" dedi. Peker, yargı bürokrasisi içindeki yeni karanlık ilişkileri deşifre edeceğini iddia etti.

Peker, yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'GAZINIZA GELDİM, PAYLAŞTIKLARIM HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEDİ'

  • Tüm insanlar tatildeyken sizin gazınıza geldim, planımın dışına çıkıp o kadar önemli dosyaları paylaştım. Hiçbiri hak ettiği değeri görmedi. Mezardan babam çıksa artık onun da gazına gelmem. Ben neyi ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Ancak toplumumuz bu ses kayıtlarını dinlemeye, WhatsApp yazışmalarını okumaya hazır mı, bunu gerçekten bilmiyorum.
  • Sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz. Şu an değil, çünkü bunları sizi eğlendirmek için paylaşmayacağım. Hedefe ulaşacağım.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler