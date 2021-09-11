Sedat Peker'den yeni ses kaydı iddiası

11 Eylül 2021 Cumartesi, 00:51

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak yeni ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarını ifşa edeceğini söyledi.

Peker, "Önceleri gaza geldim söylediğim hiçbir şey değer görmedi. Toplum bu ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı bilmiyorum. Sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz" dedi. Peker, yargı bürokrasisi içindeki yeni karanlık ilişkileri deşifre edeceğini iddia etti.