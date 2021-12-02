Pervin Buldan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:40

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Pervin Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy'la birlikte yemeğe katıldı.

Türkiye'deki gelişmeler, Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Buldan, büyükelçilerin sorularını yanıtladı.

"HDP ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Toplantıda büyükelçilerden gelen çok sayıda soruya da cevap verdiği belirtilen Buldan'ın "sonu gelmeyen baskı, tutuklama ve yargılamalara rağmen HDP’nin gücünü artırmaya devam ettiğini, önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli bir rol oynayacağını" vurguladığı aktarıldı.