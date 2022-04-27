Pervin Buldan adlı tıp önündeki eylemde: 'Sadece tutuklulara değil ailelere ceza veriliyor'
Diyarbakır'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Hasta olan tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Diyarbakır’daki bir ailenin çocuğu Edirne’de ya da İstanbul’da çok uzak yerlerde tutulmaya devam ediliyor. Bu sadece tutuklulara değil aynı zamanda ailelere de verilen bir cezadır" dedi.
Diyarbakır'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hasta tutukluların serbest bırakılması için ailelerin adli tıp önünde başlattığı eyleme katıldı.
Buldan, burada yaptığı açıklamada, "Hasta olan tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Hasta tutuklular son aşamaya geldikten sonra son günlerini belki hastanelerde yaşamlarını yitirerek tamamlıyor. Öyle bir aşamaya geldi ki bu ülke, artık 'cezaevi bir ülkenin aynasıdır' denildiğinin, evet biz de farkındayız. Diyarbakır’daki bir ailenin çocuğu Tekirdağ’da cezaevinde tutuluyor. Diyarbakır’daki bir ailenin çocuğu Edirne’de ya da İstanbul’da çok uzak yerlerde tutulmaya devam ediliyor. Bu sadece tutuklulara değil aynı zamanda ailelere de verilen bir cezadır. Verilen cezaların da son dönemlerde ne kadar yüksek verildiğini hepimiz görüyoruz" dedi.
Buldan, açıklamasında "En ufak bir hak talebini bile büyük cezalarla bastırmaya çalışanlar, şunu iyi bilsinler ki bu ülkeye demokrasi gelene kadar bu ülkeye özgürlükler ve barış gelene kadar hak ve hukuk mücadelesi bu ülkede başta annelerimiz olmak üzere hepimiz tarafından yürütülecektir. Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza uyguladığınız bütün haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında kamuoyunun demokrasiden yana, adaletten yana, barıştan yana olan herkesin bu hukuksuzluklara karşı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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