Pervin Buldan'dan Bahçeli'ye: 8 Kasım'da konuşan MHP Genel Başkanı'yla ortak karar verin

15 Kasım 2022 Salı, 13:35

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında HDP için "Siyaset hayatında yer almasına bir saniye tahammül edemiyoruz" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan HDP Grup Toplantısı'nda konuşan Pervin Buldan, Bahçeli'nin bugün ve geçen hafta yaptığı konuşmadaki çelişkiye işaret ederek şunları söyledi:

"1 hafta sonra eski ayarlarına dönen bir MHP Genel Başkanı'yla karşı karşıya kaldığımızı söylemek istiyorum. Kendisine nacizane tavsiyem şudur: Bugün konuşan MHP Genel Başkanı'nın 8 Kasım'da konuşan MHP Genel Başkanı'yla bir araya gelerek ortak bir karar vermelerinde fayda var."

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pervin Buldan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Partimiz, bu ülkede şiddetsiz, çatışmasız, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden, bunun için ağır bedeller ödeyen Ankara, Suruç, Diyarbakır'da bu şiddetin hedefi haline gelen bir partidir. Partimiz, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında. Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'ndan, Suruç Katliamı'ndan, Diyarbakır mitingimizde yapılan katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle yapılan saldırılardan tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz. Toplumu kutuplaştırarak seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak izin vermeyeceğiz."

MECLİS'E ÇAĞIRDI

Buldan, konuşmasında ayrıca "Kürt sorunu"yla ilgili diyalog ve müzakere çağrısı yaptı:

"Siyasetin ve parlamentonun bu acı olaydan çıkaracağı sonuç hamaset yarışı değil, şiddet ve çözümsüzlük sarmalından ülkeyi kurtaracak demokratik yolları birlikte tartışmak olmalıdır. Toplumu esir altına almaya çalışan kaos planlarını boşa çıkarmanın yolu, güçlü demokrasi planını bu ülkenin gerçeğine dönüştürmekten geçer.

Yıllardır, bu ülkenin en önemli sorunlarından biri Kürt sorunudur, çözümü diyalog ve müzakeredir, çözüm yeri parlamentodur diyoruz. Güvenlikçi politikalarla, tecritle, inkarla bir yere varamazsınız."