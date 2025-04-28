Pervin Buldan'dan duygulandıran 'Sırrı Süreyya Önder' mesajı: 'Seni yaralayan 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil biliyorum...'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:23

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:33

Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınan ve 13 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden DEM Parti milletvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama geldi.

Açıklamada, kalp destek cihazına bağlı olduğu vurgulanan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.

"REFLEKSLERİ AZALDI"

"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız" denilen açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" denildi.

PERVİN BULDAN, SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E SESLENDİ

Endişelendiren açıklamanın ardından DEM Partili Pervin Buldan'dan duygulandıran bir mesaj geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Buldan, "15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların" dedi.

Buldan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı,beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat 'Aman başkanım geri dönüş yok' dedin. Oysa aslında sen Türk ben de Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeniyi, Aleviyi, Lazı, Çerkez’i, Kadınları, Çocukları koymustun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin.

Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk ya da Kürt olmasına. Ben daraldığımda 'Rahat ol Başkanım ben hallederim' diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım."