Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından hastane önünde kritik açıklama: 'Tüm bulgular bize hayati tehlikesinin gittikçe arttığını gösteriyor...'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:12

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:48

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören TBMM Başkanvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastanenin doktorlarından yeni bir açıklama yapıldı.

Hastane önünde konuşan doktorlar, yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde olan Önder'in, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında tutulduğu belirtti.

"NÖROLOJİK TABLO BOZULDU"

Bu tedavilere rağmen Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu ifade edildi.

"İyiye gitme hali devam edemedi" diyen doktorlar, "Tüm bulgular bize hayati tehlikesinin gittikçe arttığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

"BEYİN ÖLÜMÜ BULGUSU VAR MI?"

Doktorlar, "Beyin ölümü bulgusu var mı?" sorusuna ise "Henüz yok" yanıtını verdi.

Doktorların 13.00'te yaptığı detaylı basın açıklamasında, nörolojik problemin ön plana çıktığı söylendi.

"HAYATI TEHLİKESİ GİDEREK ARTIYOR"

Hastanenin Başhekimi olan Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Önder için nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Başka bi kırılma noktasındayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Beyin kan akımı da mevcuttur. Hayati tehlikesi giderek artıyor. Sabırla bekleyeceğiz, sizden de sabır diliyoruz."

Devamında konuşan nöroloji doktoru, "Hastanın beyin ödemi var, beyin şişmiş durumda. Zaman bildirmek mümkün değil, çok temkinli ve iyimserlik içinde olmak lazım. Daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu an yok" dedi.

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

Doktorların açıklamaları şöyle:

"Bugün 13'üncü gününde. Hastamız kalp destek cihazı altında, yoğun bakım ünitemizde nörolojik açısından içinde bulunduğumuz tablo bozulmaya başlamıştır. Şu anda başka bir kırılım noktasındayız. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur. Kendisinin hayat tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Tedavimize devam edeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz."

KIRILMA NOKTASI NEDİR?

"Hocamızın söylediği kırılma noktası şu, kalp sistemindeki problemler ön plandayken, son zamanlarda nörolojik problemler öne çıkmış durumda. Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki, hem de elektro fizyolojik olarak çıkan bulgularda cevapsızlık hali göstermeye başladı. İlk günlere göre norolojik bulgularda kötüleşme denilebilir."

"BEYİN ŞİŞMİŞ VAZİYETTE"

"Hastanın ödemi var, beyni şişmiş vaziyette. Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlikte olmak lazım. Ama elimizdeki kriterlerin daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz. Birçok organ birbirini ilgilendiriyor ama akciğer etkilendi. Ekmo kalbin ve akciğerin yerini tutuyor. Dolaşımda bir problem yok. Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma yok, refleklerde ilerleme yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Önder'in 13 gündür tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden son durumuna ilişkin yeni açıklamalar gelmişti.

Hastaneden saat 10.00'da yapılan açıklamada, Önder'in reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği kaydedilmişti.

"Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" denilen açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."