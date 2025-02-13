Pervin Buldan’dan ziyaret: Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:07

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:07

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Buldan, Bahçeli'nin çağrısından sonra başlayan sürece ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirdiği, bir kez daha görüş ve önerilerini aldığı paylaşıldı.

Demirtaş ve Mızraklı'nın sürece destek vermeye devam edecekleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

Öcalan ile ikinci görüşme ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Tüm bunlarla beraber, İmralı heyeti, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek.