Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi'nden yazdı: 'Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2025 - 00:34

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin T24'e yazdı.

Demirtaş'ın yazısı şöyle:

"Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık. Birilerinin sıcak kasasında birikmiş para tomarlarıyla insanlık satın alınamayacağını öğretene kadar bize uyumak yok

Grand Kartal Oteli'nin üst katlarından bir adam “Bebek var!” diye bağırıyor. Alevler, dumanlar ve bebek var. İnsanlar ve onlarca insan yavrusu diri diri kavruluyor, dumandan nefes alamıyorlar, biz izlerken boğuluyoruz, onlar çaresizce yardım çığlıkları atıyorlar.

Hep birlikte izliyoruz, boğula boğula ölüyoruz hep birlikte. “Bebek var!” diyor adam, hiç değilse o yaşasın istiyor. İçeride bebek var, yangının orta yerinde, alevlerin arasında bebek var. Her şeyden habersiz, annesinin kucağında, boğulmak üzere olan bebek var.

Sabah oluyor, adamlar geçiyor mikrofonların ardına, birer birer “Ben sorumlu değilim ki” diyor, “Öbürü sorumlu.” Öbürü de “Ben değilim ki sorumlu, beriki sorumlu” diyor. Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık.

Sen bir piliç kamyonunun soğuk kasasında uyu bebek. Birilerinin sıcak kasasında birikmiş para tomarlarıyla insanlık satın alınamayacağını öğretene kadar bize uyumak yok. Bu toprakları her bebeğimiz için cennet yapana kadar bize durmak yok.”