Selahattin Demirtaş'tan yeni fotoğraf: Sürece dair yorumlarını paylaştı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Haydi Meydana" başlıklı bir yazı yayımladı. Demirtaş kaleme aldığı yazısında, barış için toplumsal bir yol haritasının çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Selahattin Demirtaş'tan yeni fotoğraf: Sürece dair yorumlarını paylaştı
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ANKA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:49

Almanya’nın Köln kentinde kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği’nin kurduğu "Qad-Barış Meydanı" web sitesi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazısı ile yayına başladı.

Sitede "Haydi Meydana" başlıklı yazısı ile birlikte yeni bir fotoğrafı da yayınlanan Demirtaş, demokrasinin kültüre dönüşmesi için her türlü zorlu bir süreç yaşanacağını belirtti.  

"ZORLU VE UZUN MÜCADELE SÜRECİ OLACAK"

Demirtaş'ın "Haydi Meydana" yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"Öncelikle, enine boyuna tartışıp toplumsal barış için bir yol haritası çıkarmak durumundayız. Sonuçta şunu çok iyi biliyoruz ki, silahlar devre dışı kalınca demokrasiye kendiliğinden geçiş diye bir şey olmayacak. Bunun için, önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak. Demokrasiyi öncelikle kendi içimizde bir kültüre dönüştürme çalışmalarından başlayarak toplumsallaştırmaya yönelik her tür çalışmayı cesurca tartışmak zorundayız. Belki de işe, iğneyi kendimize batırarak başlamalıyız: Biz gerçek birer demokrat olmadan, kurumlarımız demokrasinin işlediği sivil merkezlere dönüşmeden, neyi, kimi, nasıl değiştirebiliriz ki? Adalete, eşitliğe, özgürlüklere dayanmayan ve doğrudan demokrasiye en yakın modelleri inşa etmeden barışı kalıcı hale nasıl getirebiliriz ki? Ve elbette özgürce tartışmadan, konuşmadan, araştırmadan bu soruların yanıtlarını nasıl bulabiliriz ki?"


Etiketler: #demokrasi #HDP #Selahattin Demirtaş

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