Pınar Aydınlar’a 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında dava açılan halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, bugün hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Aydınlar’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

Mütalaaya karşı söz alan Aydınlar, kendisine isnat edilen suçlamaları reddetti. Aydınlar, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatını talep ederek bitirdi.

Aydınlar'ın avukatı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarından örnekler vererek paylaşımların ifade özgürlüğünü belirtti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Pınar Aydınlar’a "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Aydınlar, karar sonrası adliye içinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Hakkımda hapis cezası verildi. Propagandadan cezam kaldırıldı, yurt dışı yasağı kondu. Benden zorlamayla bir örgüt üyesi çıkartılmaya çalışıldı. Yıllarca ezilen halkların şarkılarını, türkülerini okuyan bir sanatçınız olarak, yaşadığım her alanı sizlerle açık bir şekilde paylaşan bir dostunuz olarak, kabul edilemez bir sonuçla karşılaştım. Kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz.”