‘Pınarbaşı başarısı CHP’ye yeni ufuk açtı’

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 04:00

CHP kurmayları, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri Pınarbaşı’nda tekrarlanan seçimlerde elde edilen başarının “Türkiye İttifakı’nın halkta karşılık bulduğuna ilişkin bir örnek olduğunu” ve “stratejik olarak yeni bir ufuk açtığını” söyledi.

CHP kurmayları, Pınarbaşı’ndaki seçim sonuçlarının stratejik önemini Cumhuriyet’e anlattı. İlçede tekrarlanan seçimde Milli Yol Partisi ve BBP’nin de AKP ve MHP’nin ortak adayını desteklediğini söyleyen partililer, “Daha önce hiç belediyemiz olmayan Kayseri’de dördüncü belediyemizi kazandık. Bu da diğer partilerin kendi seçmenlerini konsolide etmekte başarılı olmadığını gösteriyor. Bu başarı bizim için çok değerli ve Ankara’nın doğusunda; Kayseri’de, Sivas’ta, Erzincan’da, Karadeniz dışı illerde oluşturacağımız strateji açısından bize yeni bir ufuk açıyor. Bundan sonra Ankara’nın doğusunda stratejik çalışmalara başlayacağız. Çünkü yerel seçimleri genel seçimlerin bir işareti olarak değerlendirirsek Türkiye’nin her yerinde milletvekili çıkartacak, Türkiye’nin her yerinde birinci parti olacak bir kimliğe kavuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘KABUL GÖRÜYOR’

Kurmaylar, Pınarbaşı seçimleriyle partiye yeni bir alan da açıldığını söyleyerek, “Kayseri, Türk milliyetçiliğinin ve muhafazakâr eğilimlerin çok güçlü olduğu ve merkez sağ şahsiyetlerin yetiştiği çok önemli bir yer. Burada partilerin birleşmesine karşı CHP’nin kendi başına kazanması, Türkiye ittifakı söylemimizin millet nezdinden kabul gördüğünün işaretidir” diye konuştu.

‘KAYBETTİLER’

Tekrarlanan seçimlerle elde edilen diğer sonuçları da değerlendiren partililer “AKP’nin kazandığı üç belediyedeki aldığı oylar, bizim Büyükkarıştıran’da aldığımız oyun yarısı kadar. Yani büyük yerlerin tamamını kaybettiler. Bu da yine önemli bir sonuçtu” yorumunu yaptı.