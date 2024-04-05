CHP’nin Pınarbaşı itirazı reddedildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Seçim Kurulunun tekrar seçim yapılması kararına itiraz eden CHP’nin başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:55
CHP’nin Pınarbaşı itirazı reddedildi
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinin 2 Haziran’da yeniden yapılmasına karar veren İlçe Seçim Kurulu’nun kararına CHP’den itiraz geldi.

CHP’nin itiraz başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP’li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağı öğrenildi.


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