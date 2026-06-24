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'Pişman değilim' demişti: Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması

'Pişman değilim' demişti: Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması

24.06.2026 23:11:00
Güncellenme:
ANKA
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'Pişman değilim' demişti: Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu "Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin" dedi.
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin “Pişman değilim” açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'la ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından aktardı.

Açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Selahattin Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından dolayı çok üzgünüm. Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin. Hiç kimsenin özgürlüğü siyasetin konusu olamaz, olmamalı. Eğer bu konuda bir samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş'ı siyasete malzeme yapmak yerine bir dakika dahi cezaevinde tutulmasına hep beraber itiraz etmeliyiz. AİHM ve AYM kararları dikkate alınarak Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektir."

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