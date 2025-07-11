PKK'nin 'silah bırakma' töreni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Süreç, milletten bir şey saklanmadan yürütülmeli'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nin bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentinde sembolik olarak silah bırakmasının ardından bir açıklama yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, sürecin şeffaf olması gerektiğini ifade ederek, "Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz" dedi.

"TERÖRÜN İLELEBET SON BULMASI, ORTAK İRADEMİZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır" Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir" mesajını verdi.

"TÜM YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Özel, "Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz" sözlerini kullandı.

"MİLLETTEN BİR ŞEY SAKLANMAMALI"

Özel, "Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir" mesajını verdi.

"Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir" vurgusu yapan Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır.

Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir.

Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir.

Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir.

Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."