PKK'nin 'kongre' duyurusu sonrası Pervin Buldan'dan ilk açıklama: 'Hepimize hayırlı olsun'
Terör örgütü PKK, kongresini PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, gelişmeler sonrası bir son dakika açıklaması geldi.
Terör örgütü PKK, kongresini PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu.
Örgütten yapılan açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, açıklamadan kısa bir süre önce, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.
PERVİN BULDAN: HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN
Habertürk'e konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.
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