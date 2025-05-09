Son Dakika... Terör örgütü PKK'den kongre açıklaması: 'Çok yakın zamanda...'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:07

Güncelleme: 09.05.2025 - 13:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 22 Ekim 2024'teki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullan Öcalan'a yaptığı çağrıyla açığa çıkan "süreç"te yeni bir aşamaya geçiliyor.

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yaptığı terör örgütü PKK, beklenen kongresini topladığını duyurdu.

Terör örgütü PKK'ye yakın yayın organı ANF, "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" diyerek açıklama yayımladı.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nin 12. Kongresi'nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında "Medya Savunma Alanlarında" gerçekleştirildiği, kongre sonuçlarının, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

'FİZİKİ ÖZGÜRLÜK' ÇAĞRISI

ANF'de yayımlanan açıklamada, kongrenin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandığı ve "Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerilerin okunup değerlendirdiği" belirtildi. "Ayrıca PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı" denildi.

Öcalan'ın çağrısı sonrası "PKK'nin çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldığı" kaydedilen açıklamada "Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için mücadelenin yükseltimesi" çağrısı da yapıldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan da bugün basın toplantısında kongreyle ilgili soruya yanıt vererek, “PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Biz de bu kararı dikkatle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN TELEFONLA KATILDI"

IKBY yönetimine yakın yayın organı Rudaw, üç farklı kaynaktan edindiğini belirttiği ilgili haberinde, Abdullah Öcalan’ın kongreye telefon aracılığıyla katıldığını iddia etti.

Terör örgütü lideri Öcalan, 27 Şubat günü örgüte fesih çağrısı yapmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "PKK'nin feshi yeni bir aşama olacak. Terörsüz Türkiye süreci, devlet politikası olarak tüm yönleriyle takip ediliyor" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da AKP genel merkezindeki toplantıda PKK’nin yakında silahları bırakacağını ve örgütü feshedeceğini söylediği basına yansımıştı.