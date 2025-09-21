PM ve YDK seçimleri sonuçlandı: İşte Özgür Özel'in listesindeki isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nı düzenledi.

“Hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanan kurultayda Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılabilmesi için mevcut yönetime yönelik 'güvensizlik oylaması' yapıldı.

PM ve YDK seçimlerinin “blok liste” yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖZGÜR ÖZEL 3. KEZ GENEL BAŞKAN

Genel başkanlık seçiminde tek aday olan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835’inin tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

BLOK LİSTE BAŞKANLIK DİVANI'NA SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için sunduğu blok liste Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu.

Blok listeyle yapılması kararlaştırılan seçimlerde Genel Başkan Özgür Özel, mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesini büyük oranda korudu.

Parti Meclisi listesinde yurt dışında bulunduğu için PM toplantılarına devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın yer aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

HER AYRINTIYA DİKKAT EDİLDİ

Öte yandan, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda oy kullanma alanları büyük bir titizlikle hazırlandı. Oy kullanma bölümüne getirilen sandıklar kontrol edildikten sonra mühürlendi. Her ayrıntıya dikkat edilen kurultayda ütüsüz olan oy kullanma kabinlerinin örtüleri ütülenerek tekrar kabinlere asıldı.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN PM VE YDK LİSTESİ

İşte Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri listesi...

Parti Meclisi asıl liste bu şekilde:

ERHAN ADEM

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

MURAT BAKAN

SANİYE BARUT

BURHANETTİN BULUT

ÖZGÜR CEYLAN

SERCAN ÇIĞGIN

MERYEM GÜL ÇİFTÇİ BİNİCİ

MEHMET ALKIN DENİZASLANI

SEMRA DİNÇER

BEDİRHAN BERK DOĞRU

HİKMET ERBİLGİN

ALİ ABBAS ERTÜRK

ALİ HAYDAR FIRAT

BERKAY GEZGİN

YALÇIN GÖRGÖZ

NAZAN GÜNEYSU

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

HİKMET YALIM HALICI

OZAN IŞIK

UĞURCAN İRAK

ÖZGÜR KARABAT

ULAŞ KARASU

ECEVİT KELEŞ

SEVGİ KILIÇ

SİNEM KIRÇİÇEK

BURCU MAZICIOĞLU

AYLİN NAZLIAKA

TURGAY ÖZCAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

BERNA ÖZGÜL

ENGİN ÖZKOÇ

UYGAR PARÇAL

SELİN SAYEK BÖKE

NİYAZİ ŞEN

NAMIK TAN

MAHMUT TANAL

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

GAMZE TAŞCIER

CANAN TAŞER

MELİSA UĞRAŞ

PINAR UZUN OKAKIN

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

MEHMET NECATİ YAĞCI

DENİZ YAVUZYILMAZ

ŞENGÜL YEŞİLDAL

DENİZ YÜCEL

MAHİR YÜKSEL

GÖKAN ZEYBEK

Yüksek Disiplin Kurulu asıl listesi bu şekilde:

HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

AYÇA AKPEK ŞENAY

EKİNCAN AKSOY

SÜLEYMAN BÜLBÜL

DENİZ ÇAKIR

DENİZ DEMİRÖZ

AYSEMİN GÜLMEZ

REMZİ KAZMAZ

TURAN TAŞKIN ÖZER

ÖZGÜR SAĞLAM

HARİKA TAYBILLI

İSMAİL EMRE TELCİ

ESİN FATMA TEMEL

ÖZKAN TİCE

NURDAN YÜCAL

Bilim Kültür Sanat Platformu listesi bu şekilde:

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

YANKI BAĞCIOĞLU

DENİZ BALIBAY

METİN BANK

BARAN BOZOĞLU

KAAN CEBE

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

OZAN ERTEM

GÖKÇE GÖKÇEN

YALÇIN KARATEPE

BARAN SEYHAN

EMİNE UÇAK ERDOĞAN

SONUÇLAR BELLİ OLDU

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için 1127 delegenin 878'i oy kullandı, 63 oy geçersiz sayıldı.

Parti Meclisi sonuçları:

Yüksek Disiplin Kurulu seçimi sonuçları:

Bilim Kültür Sanat Platformu seçim sonuçları: