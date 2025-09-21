PM ve YDK seçimleri sonuçlandı: İşte Özgür Özel'in listesindeki isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nı düzenledi.
“Hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanan kurultayda Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılabilmesi için mevcut yönetime yönelik 'güvensizlik oylaması' yapıldı.
PM ve YDK seçimlerinin “blok liste” yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.
ÖZGÜR ÖZEL 3. KEZ GENEL BAŞKAN
Genel başkanlık seçiminde tek aday olan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835’inin tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.
BLOK LİSTE BAŞKANLIK DİVANI'NA SUNULDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için sunduğu blok liste Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu.
Blok listeyle yapılması kararlaştırılan seçimlerde Genel Başkan Özgür Özel, mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesini büyük oranda korudu.
Parti Meclisi listesinde yurt dışında bulunduğu için PM toplantılarına devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın yer aldı.
Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.
HER AYRINTIYA DİKKAT EDİLDİ
Öte yandan, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda oy kullanma alanları büyük bir titizlikle hazırlandı. Oy kullanma bölümüne getirilen sandıklar kontrol edildikten sonra mühürlendi. Her ayrıntıya dikkat edilen kurultayda ütüsüz olan oy kullanma kabinlerinin örtüleri ütülenerek tekrar kabinlere asıldı.
İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN PM VE YDK LİSTESİ
İşte Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri listesi...
Parti Meclisi asıl liste bu şekilde:
- ERHAN ADEM
- ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
- NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
- BAKİ AYDÖNER
- ENSAR AYTEKİN
- MURAT BAKAN
- SANİYE BARUT
- BURHANETTİN BULUT
- ÖZGÜR CEYLAN
- SERCAN ÇIĞGIN
- MERYEM GÜL ÇİFTÇİ BİNİCİ
- MEHMET ALKIN DENİZASLANI
- SEMRA DİNÇER
- BEDİRHAN BERK DOĞRU
- HİKMET ERBİLGİN
- ALİ ABBAS ERTÜRK
- ALİ HAYDAR FIRAT
- BERKAY GEZGİN
- YALÇIN GÖRGÖZ
- NAZAN GÜNEYSU
- ALİ HAYDAR HAKVERDİ
- HİKMET YALIM HALICI
- OZAN IŞIK
- UĞURCAN İRAK
- ÖZGÜR KARABAT
- ULAŞ KARASU
- ECEVİT KELEŞ
- SEVGİ KILIÇ
- SİNEM KIRÇİÇEK
- BURCU MAZICIOĞLU
- AYLİN NAZLIAKA
- TURGAY ÖZCAN
- SUAT ÖZÇAĞDAŞ
- BERNA ÖZGÜL
- ENGİN ÖZKOÇ
- UYGAR PARÇAL
- SELİN SAYEK BÖKE
- NİYAZİ ŞEN
- NAMIK TAN
- MAHMUT TANAL
- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
- GAMZE TAŞCIER
- CANAN TAŞER
- MELİSA UĞRAŞ
- PINAR UZUN OKAKIN
- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
- MEHMET NECATİ YAĞCI
- DENİZ YAVUZYILMAZ
- ŞENGÜL YEŞİLDAL
- DENİZ YÜCEL
- MAHİR YÜKSEL
- GÖKAN ZEYBEK
Yüksek Disiplin Kurulu asıl listesi bu şekilde:
- HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
- AYÇA AKPEK ŞENAY
- EKİNCAN AKSOY
- SÜLEYMAN BÜLBÜL
- DENİZ ÇAKIR
- DENİZ DEMİRÖZ
- AYSEMİN GÜLMEZ
- REMZİ KAZMAZ
- TURAN TAŞKIN ÖZER
- ÖZGÜR SAĞLAM
- HARİKA TAYBILLI
- İSMAİL EMRE TELCİ
- ESİN FATMA TEMEL
- ÖZKAN TİCE
- NURDAN YÜCAL
Bilim Kültür Sanat Platformu listesi bu şekilde:
- GÜLŞAH DENİZ ATALAR
- YANKI BAĞCIOĞLU
- DENİZ BALIBAY
- METİN BANK
- BARAN BOZOĞLU
- KAAN CEBE
- BAHATTİN BAHADIR ERDEM
- OZAN ERTEM
- GÖKÇE GÖKÇEN
- YALÇIN KARATEPE
- BARAN SEYHAN
- EMİNE UÇAK ERDOĞAN
SONUÇLAR BELLİ OLDU
Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için 1127 delegenin 878'i oy kullandı, 63 oy geçersiz sayıldı.
Parti Meclisi sonuçları:
Yüksek Disiplin Kurulu seçimi sonuçları:
Bilim Kültür Sanat Platformu seçim sonuçları: