Polis Diyarbakır'da 'Starbucks' nöbetine başladı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:06

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:36

Diyarbakır’da geçen gün düzenlenen İsrail protestosunda bir grup, Kayapınar'da bulunan bir AVM’nin alt katındaki Starbucks şubesine saldırmış, mağazanın cam ve masalarını kırmıştı.

Yerel Amida Haber'in aktardığına göre, saldırının ardından, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekipleri “güvenlik nöbeti”ne başladı. Polisin herhangi bir saldırı olasılığına karşı, 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi.

Polisin, saldırı ihtimaline karşı bir başka ABD'li gıda tekeli Burger King'in şubesi önünde de nöbete başladığı öğrenildi. Buna göre, Burger King önünde de 24 saat TEM ekipleri zırhı araçlarla bekliyor.

2 GÜN KAPALI KALMIŞTI

Diyarbakır’da düzenlenen taşlı sopalı saldırının ardından Starbucks'ta ciddi maddi hasar meydana gelmiş, kafeterya iki gün boyunca kapalı kalmıştı