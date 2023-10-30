Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Polis Diyarbakır'da 'Starbucks' nöbetine başladı

Diyarbakır’daki İsrail protestolarında düzenlenen saldırının ardından polis ekipleri, Starbucks ile Burger King şubeleri önünde nöbete başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:06
Polis Diyarbakır'da 'Starbucks' nöbetine başladı
Abone Ol google-news

Diyarbakır’da geçen gün düzenlenen İsrail protestosunda bir grup, Kayapınar'da bulunan bir AVM’nin alt katındaki Starbucks şubesine saldırmış, mağazanın cam ve masalarını kırmıştı.

Yerel Amida Haber'in aktardığına göre, saldırının ardından, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekipleri “güvenlik nöbeti”ne başladı. Polisin herhangi bir saldırı olasılığına karşı, 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi.

Polisin, saldırı ihtimaline karşı  bir başka ABD'li gıda tekeli Burger King'in şubesi önünde de nöbete başladığı öğrenildi.  Buna göre, Burger King önünde de 24 saat TEM ekipleri zırhı araçlarla bekliyor. 

2 GÜN KAPALI KALMIŞTI

Diyarbakır’da düzenlenen taşlı sopalı saldırının ardından Starbucks'ta ciddi maddi hasar meydana gelmiş, kafeterya iki gün boyunca kapalı kalmıştı


Starbucks AVM Burger King

İlgili Haberler

Diyarbakır'da Starbucks şubelerine saldırı

Diyarbakır'da Starbucks şubelerine saldırı
AKP Gençlik Kolları'ndan 'İsrail' protestosu: Starbucks şubelerinde 'kapatma' eylemi

AKP Gençlik Kolları'ndan 'İsrail' protestosu: Starbucks şubelerinde 'kapatma' eylemi
TCDD'den yüklenici firmalara Starbucks ürünlerinin kaldırılması talimatı!

TCDD'den yüklenici firmalara Starbucks ürünlerinin kaldırılması talimatı!

En Çok Okunan Haberler