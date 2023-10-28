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Diyarbakır'da Starbucks şubelerine saldırı

Diyarbakır'da bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Olayda iş yerinde hasar oluşurken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 00:26
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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM’nin giriş katında bulunan Starbucks şubesinde meydana geldi. İsrail’i protesto için toplanan bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle, Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi.

İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerine saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Starbucks diyarbakır

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