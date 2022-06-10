Polis 'Hacısüleymanoğulları'na karşı harekete geçti: Çok sayıda gözaltı

10 Haziran 2022 Cuma, 11:00

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve çevre ilçelerde başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çete üyelerine yönelik İstanbul ve Muğla’da yapılan operasyonda "Kasten öldürmeye teşebbüs" ,"Kasten yaralama" , "Yağma" , "Yağma amaçlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.