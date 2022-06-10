Polis 'Hacısüleymanoğulları'na karşı harekete geçti: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da polis ekiplerinin suç örgütü "Hacısüleymanoğulları"na yönelik operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve çevre ilçelerde başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldı.
Çete üyelerine yönelik İstanbul ve Muğla’da yapılan operasyonda "Kasten öldürmeye teşebbüs" ,"Kasten yaralama" , "Yağma" , "Yağma amaçlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Video Haberler
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
- Beyoğlu'nda otelde yangın!
- Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Bakanlık 'yeni adım' dedi, dolar yeniden fırladı