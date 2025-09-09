Polis müdahalesinde yaralanmıştı: CHP'li Mahmut Tanal'dan 'nöbete devam' mesajı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyum protestoları sırasında polis müdahalesi sebebiyle yaralandığını açıkladı.

Dün hastaneden fotoğrafını paylaşan Tanal, "Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur" dedi.

"YARALANSAM DA NÖBETE GİDİYORUM"

Tanal, bugün yaptığı paylaşımda, yaralı olmasına rağmen nöbete gideceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"YARALANSAM DA, COPLAR BAŞIMDA KIRILSA DA, BİBER GAZIYLA GÖZLERİM DOLSA DA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ, MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

NÖBETİMİN BAŞINA GİTMEK İÇİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GİDİYORUM."