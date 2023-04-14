Polis 'yanlışlıkla' TKP milletvekili adayının evini bastı, 'helallik' istedi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:05

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:10

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Diyarbakır milletvekili adayı Abuzer Görgüç'ün evi bu sabah erken saatlerde polis ekiplerince basıldı.

Görgüç'ü ve aile üyelerini yere yatırıp evde arama yapan polisler, Görgüç'ün odasına girerek özel eşyalarını karıştırdı, kameraya aldı. Özel harekat ekipleri daha sonra "yanlışlık oldu" diyerek evden ayrıldı.

TKP Diyarbakır tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada "Milletvekili adayımız Abuzer Görgüç'ün evi sabah saatlerinde polis ekiplerince basılmıştır. Adayımız Abuzer Görgüç'ün odasına girilip özel eşyaları karıştırılmış, kişisel eşyaları usulsüz bir şekilde fotoğraflanmıştır. Daha sonra polis ekipleri bir yanlışlık olduğunu söyleyerek evden ayrılmışlardır. Adayımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı kınıyor, yaşanan olayın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

"UYUŞTURUCU OPERASYONU DEDİLER'

soL Haber Portalı'nın aktardığına göre, Abuzer Görgüç olaya ilişkin yaptığı açıklamada sabah 6 sıralarında özel harekat ekiplerinin evde arama yaptıklarını, daha sonra üst kata "uyuşturucu operasyonu" için geldiklerini, bir yanlışlık olduğunu söylediklerini anlattı:

“Sabah 6-6 buçuk sıralarında bize ve karşı komşumuza özel harekat ekipleri geldi. Dayım açtı kapıyı, açar açmaz hepimizi yere yatırdılar. Beklettiler bir süre yerde. Sonra kaldırıp odaya götürdüler. Yarım saat bir saate yakın biz odada bekledik. Özel harekatçı bir polis elinde kamerayla bütün evi gezip videoya aldı. Aynı uygulama karşı komşumuza da yapıldı. Parti ile ilgili dokümanlarım da kayıt altına alındı. Daha sonra üst katımıza uyuşturucu operasyonu için geldiklerini ve bir yanlışlık olduğunu söylediler. Tutanak tuttular, ondan sonra ‘hakkınızı helal edin bir yanlışlık oldu’ dediler. Karşı komşumuza da aynı şeyi dediler. Daha sonra evden ayrıldılar."