Polisler, Süleyman Soylu'ya yönelik asılan pankart için harekete geçti

15 Eylül 2022 Perşembe, 20:06

Zafer Partisi Genel Merkezi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ifadeler içeren bir pankart asıldı.

''Yerli ve milli Escobar'' yazılan pankart, polis tarafından indirilmek istendi.

Parti yetkilileri ile polis arasında görüşme yapıldığı bildirilirken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINA ÇAĞRI

"Zafer Partisi Genel Merkezi’ne asılan uyuşturucu İle mücadele afişini indirilmesi için Ankara polisi savcının sözlü ifadesi ile Genel Merkezi’mize geldi. Mahkeme kararı olmadan bu afiş İnmez. Mahkemenin hangi “devlet büyüğüne” atıfta bulunarak bu kararı alacağını merak ediyoruz'' diyen Özdağ, ''Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında polis kardeşlerimiz konumlanıyor. Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş. Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımızdan yarın parti binalarına aynı pankartı asmalarını istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Özdağ ayrıca ''HDP Kongrelerinde PKK paçavralarını indiremeyenler, kalkmışlar Zafer Partisi Genel Merkezine asılı pankartı indirmeye çalışıyor. İndirtmeyeceğiz'' ifadelerine açıklamasında yer verdi.



