Polisler, Süleyman Soylu'ya yönelik asılan pankart için harekete geçti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Genel Merkezi'ne asılan 'Yerli ve milli Escobar' pankartının indirilmek istendiğini söyledi.
Zafer Partisi Genel Merkezi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ifadeler içeren bir pankart asıldı.
''Yerli ve milli Escobar'' yazılan pankart, polis tarafından indirilmek istendi.
Parti yetkilileri ile polis arasında görüşme yapıldığı bildirilirken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINA ÇAĞRI
"Zafer Partisi Genel Merkezi’ne asılan uyuşturucu İle mücadele afişini indirilmesi için Ankara polisi savcının sözlü ifadesi ile Genel Merkezi’mize geldi. Mahkeme kararı olmadan bu afiş İnmez. Mahkemenin hangi “devlet büyüğüne” atıfta bulunarak bu kararı alacağını merak ediyoruz'' diyen Özdağ, ''Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında polis kardeşlerimiz konumlanıyor. Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş. Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımızdan yarın parti binalarına aynı pankartı asmalarını istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Özdağ ayrıca ''HDP Kongrelerinde PKK paçavralarını indiremeyenler, kalkmışlar Zafer Partisi Genel Merkezine asılı pankartı indirmeye çalışıyor. İndirtmeyeceğiz'' ifadelerine açıklamasında yer verdi.
Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında polis kardeşlerimiz konumlanıyor. Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş. Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımızdan yarın parti binalarına aynı pankartı asmalarını istiyorum. pic.twitter.com/3DbIKyJ7B8— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 15, 2022
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu