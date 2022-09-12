Barış Pehlivan anlattı: Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu ne konuştu?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiklerini söyledi. Özdağ, “Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle” dedi. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, katıldığı bir televizyon programında ikili arasındaki görüşmenin ayrıntılarını anlattı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birbirlerine küfür ettiklerini söyledi. Özdağ ayrıca, Soylu’nun kendisinin karşısına çıkacağını söyledi.
Özdağ’ın açıklaması şu şekilde:
“Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.”
Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programında konuşan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan söz konusu görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.
Pehlivan görüşme ile ilgili aldığı duyumlarla ilgili, "Ümit Özdağ bazı sosyal medya trollerinin bel altı haber metinleriyle kendisini ve partisinin yöneticilerinin yıpratılmaya çalışılmasında Süleyman Soylu'nun bağlantılı olduğunu düşünmüş. Özdağ, bunun üzerine daha önce bir AKP milletvekili aracılığıyla böyle haberler yapılmaması yönünde Soylu'ya haber göndermiş. Bir iki gün içinde benzeri bir bel altı operasyonu gözlemleyince watsapp mesajıyla Süleyman Soylu'ya 'Ben de bildiklerimi anlatırım' gibi bir mesaj yollamış. Bundan sonra Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ı aramış ve Soylu, Özdağ'a küfür etmeye başlamış ve karşılıklı küfürler yaşanmış. Özdağ, senden korkmuyorum mesajı verirken Soylu da 'Bir gün karşına çıkacağım' mesajı vermiş. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisler bu yönde" sözlerine yer verdi.
DAHA ÖNCE DE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ
Mayıs ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında söylediği, “operasyon çocuğu” sözleri sonrası Özdağ, İçişleri Bakanlığı’nın önüne gitmişti.
Alana yaklaştırılmayan Özdağ sonrasında basın açıklaması yapmıştı.
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